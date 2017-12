POL-RZ: Handtaschenraub

Ratzeburg (ots) - Kreis Stormarn - 22.12.2017 - Bargteheide

Heute Morgen, gegen 05:55 Uhr, kam es in Bargteheide, in der Unterführung des Bahnhofes, zu einem Handtaschenraub.

Eine 46-jährige Bargteheiderin war zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Sie bemerkte eine männliche Person, die ihr entgegen kam, schenkte ihm jedoch zunächst keine Beachtung. Als sich beide begegneten, zog er plötzlich an ihrer Handtasche und versuchte ihr diese zu entreißen. Die Bargteheiderin leistete zwar Gegenwehr, konnte aber letztendlich ihre Handtasche nicht festhalten. Die Geschädigte stürzte sogar zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben werden: - etwa 20 Jahre alt - sehr schlanke Statur - Ca. 160 - 170 cm - bekleidet mit einem grauen Pullover und einer hellen grauen Mütze.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Wem ist in der Umgebung der Bahnhofsunterführung in Bargteheide die oben beschriebene Person aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2105

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell