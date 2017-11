POL-RZ: Zeugen nach Geschäftseinbruch gesucht

Ratzeburg (ots) - 16. November 2017 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.11.2017 - Geesthacht Am 16.11.2017, gegen 06:10 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Geschäft in der Geesthachter Innenstadt, direkt an der B 404, gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnten vor Ort keine Personen mehr angetroffen werden. Allerdings wurde ein Einbruch in das dortige kombinierte Wohn- und Geschäftshaus festgestellt. Es wurde ein Gullydeckel durch das Sicherheitsglas der Eingangstür geworfen. Die Täter gelangten so in das Innere des Geschäftes. Es wurden Laptop, Computer, Bargeld und noch weitere Gegenstände entwendet.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind im Bereich der Ortsdurchfahrt Geesthacht verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152-8003-0.

