POL-RZ: Fahrzeug entwendet

Ratzeburg (ots) - Kreis Herzogtum Lauenburg - 09./10.11.2017 - Aumühle

Bereits in der Nacht von Donnerstag, den 09.11.2017, auf Freitag, den 10.11.2017 wurde aus der Rehkoppel in Aumühle ein blauer Audi S 5 Cabriolet mit Ratzeburger Kennzeichen entwendet.

Das Fahrzeug befand sich auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück.

Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Audi S 5 verfügt über ein sog. KeylessGo-System.

Der Wert des Fahrzeuges wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in der Aumühler Rehkoppel im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

