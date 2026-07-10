Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Jubiläumsfeier, 75-jähriges Bestehen der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

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Eutin (ots)

75 Jahre Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein - gewachsen mit den Aufgaben

Wenige Tage zuvor waren Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein noch bei einem länderübergreifenden Polizeieinsatz in Erfurt gefordert. Am Mittwoch (8. Juli) wechselte der Blick vom Einsatzgeschehen zur eigenen Geschichte. In der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB) wurde das 75-jährige Bestehen der Bereitschaftspolizei gefeiert. Zugleich blickte der Standort Eutin auf 70 Jahre in der Rosenstadt zurück. Gemeinsam mit Gästen aus Politik, Polizei und Verwaltung wurde das Doppeljubiläum begangen. Der stellvertretende Behördenleiter der PD AFB, Marco Kosminski, führte durch die Veranstaltung. Mit Grußworten würdigten die Landespolizeidirektorin Dr. Maren Freyher und Eutins Bürgermeister Sven Radestock die Jubiläen. Die Innenministerin Magdalena Finke ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung persönlich zu besuchen, um zu gratulieren und die Bedeutung der Bereitschaftspolizei hervorzuheben: "Die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein leistet Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit im Land. Ihre Beamtinnen und Beamten übernehmen Verantwortung in anspruchsvollen und belastenden Einsatzlagen - rund um die Uhr und überall dort, wo sie gebraucht werden."

Über die vergangenen 75 Jahre ist die Bereitschaftspolizei kontinuierlich mit ihren Aufgaben und Herausforderungen gewachsen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1951 hat sich ihr Aufgabenspektrum stetig erweitert und verändert, während ihr Kernauftrag, die Unterstützung der Dienststellen im Land, bis heute erhalten geblieben ist. Aus den Anfängen wuchs eine moderne Einsatzorganisation mit einem breiten Aufgabenspektrum. Heute unterstützen die Beamtinnen und Beamten unter anderem bei Versammlungen, Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen, begleiten Staatsbesuche, wirken im Katastrophenschutz mit und verstärken Polizeidienststellen in besonderen Einsatzlagen. Darüber hinaus kommen sie regelmäßig im Rahmen länderübergreifender Unterstützungsmaßnahmen zum Einsatz. Mit den gesellschaftlichen Veränderungen haben sich auch die Anforderungen an die Bereitschaftspolizei gewandelt. Neue Einsatzformen und technische Entwicklungen erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Ausbildung, Ausstattung und Einsatzkonzepten. Die Jubiläumsfeier bot Gelegenheit, auf 75 Jahre Wandel zurückzublicken und den Menschen zu danken, die die Bereitschaftspolizei in dieser Zeit geprägt haben. Gleichzeitig wurde deutlich: Die Geschichte der Bereitschaftspolizei ist keine abgeschlossene Chronik. Sie richtet sich immer wieder auf die Herausforderungen ihrer Zeit aus.

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