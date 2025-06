Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: 13-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bei der Suche nach der 13-jährigen Alisha KHAN aus Marburg bittet die Polizei um Mithilfe. Die Vermisste wurde letztmals am 17. Juni 2025 in Marburg gesehen.

Alisha ist circa 150 cm groß, schlank und hat lange, glatte dunkelbraune Haare sowie braune Augen. Alisha ist stark geschminkt und hat künstliche Wimpern. Sie trägt eine graue Jogginghose, eine schwarze Adidas-Jacke und schwarze Sneaker.

In der Vergangenheit hielt sich Alisha häufiger in Marburg oder auch in Frankfurt, vorzugsweise an öffentlichen Plätzen, auf.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mädchens machen? Wer hat die Vermisste seit dem 17. Juni 2025 gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 oder jede andere Polizeidienststellen entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

