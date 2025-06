POL-MR: Marburg: Wo ist Leonie?

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Rennräder aus Kellerabteil entwendet Durch das Aufhebeln der Haustür gelangte ein Dieb zwischen Donnerstag, 12. Juni, 20.30 Uhr, und Freitag, 19.15 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Alte Kasseler Straße. Im Keller machte er sich an der Tür eines abgeschlossenen Abteils zu schaffen und entwendete zwei Rennräder (Felt Gravelbike und Canyon Ultimate) im Wert von etwa 8.000 Euro. ...

