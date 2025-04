Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Stadtallendorf: Wo ist Valentin Asenov?

Marburg-Biedenkopf

Stadtallendorf:

Die Polizei sucht derzeit nach dem vermissten 19-jährigen Valentin Asenov aus Stadtallendorf. Er wurde letztmalig am gestern Vormittag (10.04.2025), gegen 10:30 Uhr in Stadtallendorf gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu seinem Auffinden geführt.

Der Vermisste ist etwa 165cm groß und schlank. Sie hat kurze dunkle Haare, schielt und hat eine Auffälligkeit am Oberkiefer bzw. den Schneidezähnen. Aufgrund einer geistigen Behinderung spricht er nur wenige Worte.

Bekleidet ist er mit einer grauen Winterjacke, schwarzer Jogginghose und halbhohen blau/grauen Schnürschuhen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vermissten seit Donnerstagmittag gesehen oder kennt seinen aktuellen Aufenthaltsort?

Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 oder an jede andere Polizeidienststelle.

+++ Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist als Anlage beigefügt. +++

Kerstin Müller, Pressesprecherin

