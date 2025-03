Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Wo ist Nele?

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach der vermissten 14-jährigen Nele aus Marburg. Sie wurde letztmalig am Samstagabend (8.3.) in Wehrda gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu ihrem Auffinden geführt.

Die Vermisste ist etwa 160cm groß und schlank. Sie hat lange, schwarze Haare und braune Augen. Nele hat ein Nasenpiercing. Das Bild zeigt sie geschminkt und ungeschminkt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Vermisste seit Samstag gesehen oder kennt ihren aktuellen Aufenthaltsort?

Hinweise bitte an die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Pierre Gath, Pressesprecher

