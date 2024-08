POL-MR: Wo ist Carolina Beer?

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Toyota im Parkhaus touchiert Einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro beklagt der Besitzer eines Toyotas, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den orangefarbenen Aygo in einem Parkhaus in am "Pilgrimstein" am Kotflügel touchierte. Das Auto parkte dort im 5. Stockwerk am Donnerstag (08. August) zwischen 13.55 und 16.35 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der ...

