POL-MR: Wo ist Jeton Morina?

Marburg-Biedenkopf (ots) - Biedenkopf-Lack zerkratzt Auf dem Parkplatz des ehemaligen Bürgerhauses in der Dexbacher Straße zerkratzen Vandalen einen Ford über die gesamte Beifahrerseite. Zwischen 10:00 Uhr am Samstag (25.05.2024) und 17:00 Uhr am Sonntag (26.05.2024) trieben die Unbekannten tiefe Kratzer in den ...

mehr