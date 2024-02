Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Biedenkopf: 16-Jährige vermisst

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Abby-Sophie. Sie wurde letztmalig in den frühen Morgenstunden des 20.2.2024 im Bereich "Am Hasenlauf" in Biedenkopf gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste ist 168 cm groß, schlank und hat rot gefärbte, kurze Haare sowie rot gefärbte Augenbrauen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Abby-Sophie seit dem 20.2.2024 gesehen? Wer kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 oder jede andere Polizeidienststelle.

