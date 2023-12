POL-MR: Breidenbach-Oberdieten: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 39-Jährigen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Nachdem sich ein unbekannter Mann am Freitag, 15. Dezember, in einem Taxi vom Kino bis zur Hedwig-Jahnow-Straße fahren ließ, zog er bisherigen Ermittlungen zufolge dort im Taxi gegen 1 Uhr eine Pistole, hielt sie dem Fahrer an den Kopf und forderte Geld. Mit rund 400 Euro flüchtete der Unbekannte. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, hellhäutig, hat eine normale Figur und sprach Deutsch. Er war ...

