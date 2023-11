POL-MR: Stadtallendorf: 16-jährige Vanessa Z. aus Stadtallendorf vermisst

Marburg-Biedenkopf (ots) - Lohra-Weipoltshausen/ Gladenbach-Mornshausen: Radmuttern gelöst Die Marburger Polizei ermittelt derzeit in einem Fall des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 46-Jähriger war am Samstagabend (11.11.2023) gegen 19:30 Uhr, mit seinem VW auf der B255 von Gladenbach in ...

mehr