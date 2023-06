Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 15jähriges Mädchen vermisst

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf / Kassel

Die vermisste 15jährige Alina Ingwersen verließ am Freitag. 26. Mai, um 19 Uhr, ihre Wohngruppe in Marburg und kehrte bislang noch nicht wieder zurück. Sie befand sich in Begleitung einer weiteren vermissten Jugendlichen, die man aufgrund der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen in Wolfhagen finden konnte. Von der vermissten 15Jährigen, die sich möglicherweise ebenfalls in Wolfhagen aufgehalten hat oder noch aufhält, fehlt bis heute jede weitere Spur. Alina Ingwersen is ca, 165 cm groß, sehr schlank und hat dunkelblonde, lange, glatte manchmal geflochtene Haare. An bekannter Kleidung trug sie eine beige Jogginghose und Nike-Sneaker.

Wer hat die Vermisste seit Freitagabend gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Ein Bild der Vermissten ist dieser Meldung beigefügt und steht unter www.polizeipresse.de zur Verfügung.

Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

