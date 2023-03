Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 15-jähriger vermisst

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hinterland

Polizei und Angehörige suchen den 15 Jahre alten Diego S. Er verließ vermutlich am Montag, 27. Februar, nach 21.45 Uhr seine Unterkunft in Breidenstein, kehrte bis heute nicht zurück und meldete sich seither nicht. Es gibt derzeit keine Hinweise auf seine möglichen Aufenthaltsorte. Der Vermisste ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine athletische Figur, braune Augen und dunkelbraune kurze Haare. Zuletzt trug er wahrscheinlich eine dunkle Hose und eine Weste. Diego wurde zuletzt am Montagabend in der Elsbachstraße in Breidenstein gesehen. Er besitzt ein Hessenticket und könnte daher mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Wer hat ihn seither gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell