POL-MR: Gladenbach: Wo ist Gerome Therwies?

Gladenbach: Wo ist Gerome Therwies?

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der 45-jährige Gerome Therwies wird vermisst, nachdem er zuletzt am Donnerstag, 22. September, in der Straße Am Hainpark gesehen wurde. Herr Therwies ist 180cm groß, etwa 87 Kilogramm schwer und mit einer dicken, dunklen Winterjacke, einer dunklen Jeans und braunen Lederschuhen bekleidet. Vermutlich hat er einen schwarzen Rucksack dabei. Im Gegensatz zum Foto trägt er keine Brille und hat aktuell wahrscheinlich einen längeren Bart. Herr Therwies ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Wer Herrn Therwies sieht wird gebeten, die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) oder jede andere Polizeistation anzurufen. Hilfreich können zudem Hinweise von Personen sein, denen Herr Therwies seit dem 22. September aufgefallen ist.

