Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vermisstensuche - 82 Jahre alter Senior noch immer vermisst

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Seit Samstag, 20. August, wir der 82 Jahre alte Winfried Seelmann vermisst. Herr Seelmann ist orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Er ist ca. 165 cm groß, hat eine schlanke Statur mit auffälligem Bauchansatz und graue kurze Haare. Er trug zuletzt wahrscheinlich ein gelbes Poloshirt und Hausschuhe. Zur Hose ist nichts bekannt. Der Vermisste verließ das Altenheim in Cölbe zu Fuß. Die Nutzung von Bus oder Bahn ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei suchte Samstag und Sonntag u.a. auch mit einem Polizeihubschrauber. Am Montag setzte die Polizei die Suche an möglichen Aufenthaltsorten in Wehrda/Cölbe/Sterzhausen und Wetter fort und machte dabei Lautsprecherdurchsagen. Leider blieben alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos. Wer hat den Vermissten seit Samstag gesehen? Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt von Winfried Seelmann bitte an die Polizei Marburg; Tel.: 06421 406 0 (zu Geschäftszeiten: 06421 406 271)

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell