POL-MR: Marburg/ Cuxhaven: Wo ist Andrea Hannelore Lange?

Marburg/ Cuxhaven: Wo ist Andrea Hannelore Lange?

Marburg-Biedenkopf

Die 55-jährige Andrea Hannelore Lange wird vermisst, nachdem Verwandte sie zuletzt am 30. April sahen. Frau Lange wohnt zeitweise sowohl in Marburg als auch in Cuxhaven und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Sie ist 171cm groß, schlank und hat braune, etwa kinnlange Haare mit grauen Strähnen. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Auffällig ist ihr orangefarbenes Portmonee, was sie vermutlich bei sich hat.

Womöglich ist sie mit ihrem Auto unterwegs, einem roten Citroen C1 mit Cuxhavener Zulassung (CUX).

Die Polizei bittet Personen, die Frau Lange oder das Auto sehen oder gesehen haben, sich sofort an die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu wenden.

Ein Foto der Vermissten ist beigefügt (seit der Aufnahme hat Frau Lange jedoch an Gewicht verloren).

