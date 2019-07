Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 3 Festnahmen nach Graffiti-Sprühereien; Ü 40; Rollerbesatzung türmte

Marburg - 3 Festnahmen nach Graffiti-Sprühereien

Die Polizei Marburg nahm in der Nacht zum Mittwoch, 03. Juli, um kurz nach 01 Uhr im Pilgrimstein dank sehr guter Zeugenaussagen zwei Männer vorübergehend fest. Die Zeugen hatten die Männer aus einer Gruppe als die Graffiti Sprüher herausgedeutet. Die in Weilmünster und Berlin lebenden Männer im Alter von 28 und 31 Jahren werden daher beschuldigt, das Parkhaus und den Straßenbelag mit Worten besprüht zu haben. Nach der Personalienfeststellung entließ die Polizei die Tatverdächtigen vor Ort. Eine 25 Jahre junge Frau nahm die Polizei allerdings zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die zur überprüften Gruppe gehörende Marburgerin störte die Einsatzmaßnahmen der Polizei dauerhaft und vehement. Sie folgte keinen polizeilichen Verfügungen, griff sogar die Beamten an und beleidigte sie fortwährend. Auf dem Weg ins zur Verhinderung weiterer Straftaten notwendigen Gewahrsam beschädigte die Frau auch noch den Streifenwagen. Einen Alkotest lehnte die augenscheinlich alkoholisierte Dame ab. Die Polizei entließ sie am Mittwochmorgen.

Stadtallendorf - Ü 40

"Es sind keinesfalls immer nur die jungen Menschen, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogeneinfluss Auto fahren!" In Stadtallendorf stoppte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch, 03. Juli zwei Männer aus der Altersgruppe "Ü 40" Bei dem gegen 21 Uhr gestoppten 41 Jahre alte Mann aus dem Ostkreis reagierten sowohl der Drogen- als auch der Alkotest positiv. Der Mann hatte seinen wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss entzogenen Führerschein erst seit knapp fünf Wochen wieder. Der um 01.15 Uhr überprüfte 42-Jährige, ebenfalls im Ostkreis wohnhaft, gab den Drogenkonsum vor Fahrtantritt zu, nachdem die durchgeführten Tests alle bereits ein entsprechendes Ergebnis angezeigt hatten. Die Polizei veranlasste für beide Männer Blutproben und stellte die Autoschlüssel sicher.

Biedenkopf - Rollerbesatzung türmte

Während die Polizei Biedenkopf in der Nacht zum Mittwoch, 03. Juli, um 03.30 Uhr, in der Hospitalstraße die zwei jungen Männer, die auf dem angehaltenen Roller saßen, kontrollierte, gaben die plötzlich Fersengeld. Während dem Sozius die Flucht gelang, war die des Fahrers nach wenigen Metern zu ende. Schnell stellte sich der Fluchtgrund heraus. Der 16-Jährige fuhr betrunken und ohne Führerschein auf einem manipulierten Roller. Der Alkotest zeigte fast 1,4 Promille. Er hatte außerdem portionierte Betäubungsmittel und dealertypische Utensilien bei sich. Die Ermittlungen dauern an. Ausreichende Haftgründe lagen nicht vor, sodass die Polizei den Jugendlichen nach den Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergab.

