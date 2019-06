Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 60 Jahre alter Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche;

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

60 Jahre alter Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Ebsdorfergrund: Seit Montagvormittag, 17. Juni wird der 60 Jahre alte Juri A. vermisst. Letztmalig wurde er um 10.30 Uhr in einem Pflegeheim in Dreihausen gesehen. Seither fehlt von dem Vermissten jede Spur. Juri A. ist psychisch krank und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Zurückliegend hielt er sich gerne im Stadtgebiet von Frankfurt am Main auf. Juri A. ist etwa 170 cm groß und hat einen auffälligen Schnauzbart und grau melierte, dunkle Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer blauen Jeans, einem blauen Pullover, einem schwarz-weiß karierten Hemd (Holzfällerhemd) und möglicherweise mit einer Jacke. Er könnte mit dem Zug oder per Anhalter unterwegs sein. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die beschriebene Person nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort des Mannes machen? Ein wichtiger Hinweis der Polizei: Sprechen Sie den Vermissten bei Entdeckung nicht persönlich an, sondern alarmieren Sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei. Die Polizei kann derzeit nicht gänzlich ausschließen, dass Juri A. aufgrund der fehlenden Medikamente aggressiv/gewalttätig reagiert.

Ein Foto des Vermissten steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, oder jede andere Polizeidienststelle.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell