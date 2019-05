Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Niederweimar/Landesstraße 3387: Schwerste, lebensbedrohliche Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag, 28. Mai bei einem Unfall auf der Landesstraße 3387. Die 32-Jährige aus dem Landkreis war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Citroen von Haddamshausen in Richtung Niederweimar unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam die junge Frau mit dem Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, rutschte nach rechts eine Böschung hinunter und prallte anschließend gegen einen neben der Straße stehenden Strommast aus Holz. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen. Die Fahrerin wurde nach der notärztlichen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an dem stark beschädigten Strommast wurden von dem zuständigen Netzbetreiber durchgeführt. Eine Fahrspur der L 3387 war für die Ermittlungen an der Unfallstelle und Bergungs- maßnahmen kurzfristig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Jürgen Schlick

