POL-MR: Polizei kontrolliert Durchfahrverbot an der Bundesstraße 3 - Fahrer muss zur Blutprobe;Seniorin bei Unfall leicht verletzt- Airbags verhindern schlimmere Folgen;Unfallflucht am Festplatz;

Polizei kontrolliert Durchfahrverbot an der Bundesstraße 3 - Fahrer muss zur Blutprobe

Albshausen/Bundesstraße 3: Erneut kontrollierte die Polizei am späten Montagnachmittag, 13. Mai das wegen einer Baustelle bestehende Durchfahrverbot an der Bundesstraße 3. Dabei ging den Beamten auch ein Fahrer ins Netz, bei dem ein Drogenvortest positiv anschlug. Die Ordnungshüter mussten in Albshausen wieder einmal zahlreiche Verwarnungsgelder kassieren. Unter den gestoppten Fahrzeugen befand sich erfreulicherweise nur ein Lastwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3, 5 Tonnen. Bei einem Autofahrer ergaben sich bei der Überprüfung Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Fahrzeugschlüssel blieb vorsorglich bei den Beamten, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Weitere Kontrollen der Polizei an der Bundesstraße 3 werden folgen.

Seniorin bei Unfall leicht verletzt- Airbags verhindern schlimmere Folgen

Breidenbach/Oberdieten - B 253: Mit einer leichten Verletzung kam eine Seniorin bei einem Unfall am Montagvormittag, 13. Mai auf der Bundesstraße 253 davon. Die beiden beteiligten Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Die 70 Jahre alte Frau fuhr um 9.45 Uhr mit ihrem Opel Zafira samt Pkw-Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Oberdieten. Ein 55-jähriger Mann war zeitgleich mit seinem VW Tiguan auf der Landesstraße 3331, aus Richtung Oberhörlen kommend, unterwegs. Er hielt zunächst an die Haltelinie zur B 253 an, fuhr dann allerdings in den Kreuzungsbereich ein. Trotz eines Ausweichmanövers der Zafira-Fahrerin kam es zum Zusammenstoß. Die Airbags in beiden Fahrzeugen dürften nach der Kollision Schlimmeres verhindert haben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von knapp 23.000 Euro.

Unfallflucht am Festplatz

Kirchhain: Einen Schaden von 2000 Euro hinterließ ein Autofahrer am Montag, 13. Mai auf dem Festplatz in der Mühlgasse. Der Unbekannte fuhr zwischen 7.30 und 13.30 Uhr hinten rechts gegen einen grauen VW Golf und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Die Beamten sicherten an dem beschädigten Fahrzeug weißen Lackabrieb. Die Ordnungshüter suchen nun Zeugen, die nähere Angaben zum dem Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Audi touchiert- Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Kirchhain: Der Schaden an einem schwarzen Audi A 8 vorne rechts beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2000 Euro. Von dem Verursacher des Unfalls im Drosselweg fehlt bisher jede Spur. Das missglückte Parkmanöver des bis dato unbekannten Autofahrers ereignete sich zwischen Samstag, 11. Mai, 19 Uhr und Sonntag, 12. Mai, 14.30 Uhr auf einer Stellfläche, die direkt hinter den Mehrfamilienhäusern in der Alsfelder Straße liegt. Die Beamten sicherten an dem Audi hellen Lack. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Unbekannter Fahrer kracht gegen Mauer

Biedenkopf: Am Montagnachmittag, 13. Mai krachte ein Unbekannter in der Lehmkaute gegen die Steinmauer eines Grundstücks. Bei dem Unfall zwischen 14.30 und 18.30 Uhr entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Skoda am Sportplatz beschädigt

Gladenbach: Beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Autofahrer am Sonntag, 12. Mai zwischen 13.45 und 18 Uhr hinten rechts gegen einen grauen Skoda Octavia. Bei dem Unfall in der Straße "Am Sportzentrum" entstand ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

