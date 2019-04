Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vorfahrt missachtet (Ergänzung zur Erstmeldung von heute Morgen)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg -

Beim Abbiegen aus der Scheppe Gewissegasse auf die Weintrautstraße missachtete der Fahrer eines dunklen Autos, vermutlich ein Ford Fiesta, die Vorfahrt. Obwohl die 24 Jahre alte Fahrerin eine Vollbremsung durchführte und auswich, konnte sie das Touchieren der Außenspiegel nicht verhindern. Der Unfall war am Montag, 01. April, gegen 18.15 Uhr. An dem weißen Ford Focus Kombi der 24-Jährigen entstand ein Spiegelschaden. Außerdem zog sich die Fordfahrerin bei der Vollbremsung durch den Gurt leichte Verletzungen zu. Durch die Kollision dürfte auch am Spiegel des anderen Fords ein Schaden entstanden sein. Bei diesem Auto handelt es sich nach Angaben der 24-Jährigen relativ sicher um einen neueren dunklen Ford Fiesta mit Marburger Kennzeichen und zwei Mittelbuchstaben, wobei der Buschstabe "S" mit ziemlicher Sicherheit vorkam. Am Steuer saß eine ca. 30 bis 40 Jahre alter Mann mit Drei-Tage-Bart und dunklen schulterlangen Haaren. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum beschriebenen Auto und dessen Fahrer machen? Wo steht ein solches dunkles Fahrzeug mit frischem Unfallschaden am rechten Außenspiegel? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

