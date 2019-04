Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Verletzte; Reifen platt; 1,6 Promille; Reifendiebe setzten Neuwagen auf Pflastersteine, Unfallflucht nach Vorfahrtmissachtung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Zwei Verletzte

Was ist in der Nacht zum Sonntag, 31. März, gegen 01.40 Uhr in der Marktstraße und oder in einer dortigen Gaststätte passiert? Aufgrund eines erheblichen Alkoholgenusses und sprachlicher Barrieren ließ sich in der Nacht nicht klären, wie die beiden 38 Jahre alten Männer zu ihren blutenden Kopfverletzungen kamen. Soweit überhaupt verständlich, könnte es zu einer Auseinandersetzung mit einer vier oder fünf Personen starken Gruppe junger Männer gekommen sein. Weder die beiden Männer noch eine zeugen konnten Angaben zum Geschehensablauf, zur Ursache der Auseinandersetzung oder zur näheren Beschreibung der Kontrahenten machen. Die Männer, die sich anfänglich nicht versorgen lassen wollten, machten sich dann doch auf den Weg ins Krankenhaus. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung zu setzten.

Stadtallendorf - Reifen platt gestochen

In der Niederkleiner Straße stach ein noch unbekannter Täter zwei Reifen eines weißen Opel Movano platt. Die Sachbeschädigung passierte zwischen 20 Uhr am Samstag und 14.15 Uhr am Sonntag, 31. März. Der Opel parkte auf dem Grünstreifen neben dem Anwesen Nr. 51. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Mit 1,6 Promille am Steuer

Der Pkw bog ab ohne zu blinken und fuhr dann mit einer Geschwindigkeit weiter, die augenscheinlich deutlich über den erlaubten 50 km/h lag. Das war in der Nacht zum Dienstag, 02. April, gegen 02.20 Uhr, Grund genug für die Polizei, den Porsche zu kontrollieren. Es ergaben sich dabei Hinweise darauf, dass die junge Frau am Steuer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest bestätigte den aufkeimenden Verdacht mit angezeigten 1,6 Promille. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe und stellte den Führerschein der Marburgerin sicher.

Wehrda - Autos nach Reifendiebstahl auf Steine gesetzt

Allein der Diebstahl von insgesamt 28 Kompletträdern bedeutet einen Schaden in fünfstelliger Höhe. Da die Täter die Neuwagen allesamt mit den Bremsscheiben auf Pflastersteine aufsetzten bleibt abzuwarten, ob dadurch auch an den Fahrzeugen noch ein Schaden entstand. Das Wegschaffen der Beute erforderte ein entsprechendes Transportfahrzeug, mindestens mal einen Kleintransporter. Außerdem lässt die Tatbegehung auf eine gewisse Verweildauer schließen. Von den insgesamt betroffenen sieben Neuwagen des großen Autohauses an der Neuen Kasseler Straße standen zwei auf dem offenen und von der Straße oder dem angrenzenden Tankstellengelände einsehbaren Ausstellungsgelände. Die anderen fünf Autos standen sozusagen hinter dem Haus, einem von den vorbeiführenden Straßen so nicht einsehbaren Bereich. Der Diebstahl war von Montag auf Dienstag, 02. April, zwischen 17 und 07 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses beobachtet? Wer hat ein mögliches Transportfahrzeug gesehen und kann nähere Angaben dazu machen? Gibt es eventuell sogar Zeugen der Verladeaktionen oder der Reifendemontage? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Unfallflucht nach Missachtung der Vorfahrt

Beim Abbiegen aus der Scheppe Gewissegasse auf die Weintrautstraße missachtete der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos die Vorfahrt. Obwohl die 24 Jahre alte Fahrerin eine Vollbremsung durchführte und auswich, konnte sie das Touchieren der Außenspiegel nicht verhindern. Der Unfall war am Montag, 01. April, gegen 18.15 Uhr. An dem weißen Ford Focus Kombi der 24-Jährigen entstand ein Spiegelschaden. Außerdem zog sich die Fordfahrerin bei der Vollbremsung durch den Gurt leichte Verletzungen zu. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum abbiegenden Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

