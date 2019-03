Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Über Tiefgarage in den Laden;Ford arg beschädigt und abgehauen;Pure Zerstörungswut;Kratzer im Lack;Erneuter Parkplatzrempler;Geklingelt und zugehauen - Nase gebrochen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Über Tiefgarage in den Laden

Marburg: Die Diebe kamen über die Tiefgarage und verschafften sich gewaltsam Zugang in einen Frisörladen in der Biegenstraße. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 12. März, 19.45 Uhr und Mittwoch, 13. März, 8. 50 Uhr. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und verließen unbehelligt das Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Ford arg beschädigt und abgehauen

Biedenkopf: In der Dexbacher Straße fuhr ein Unbekannter zwischen Dienstag, 12. März, 16 Uhr und Mittwoch, 13. März, 14.30 Uhr hinten rechts gegen einen Ford Fusion und hinterließ einen Schaden von 2000 Euro. Der silberfarbene Wagen stand in der relevanten Zeit ordnungsgemäß abgestellt am rechten Straßenrand. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Pure Zerstörungswut

Marburg: An einem geparkten grauen Hyundai Tucson ließ ein Randalierer in der Nacht auf Mittwoch, 13. März seinen Aggressionen freien Lauf. Der Unbekannte zerkratzte den Kotflügel und die Beifahrertür. Der Vorfall mit einem Schaden von 750 Euro ereignete sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Gemoll". Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kratzer im Lack

Marburg: Fast die gesamte Fahrerseite eines Ford Fiesta zerkratzte ein Rowdy zwischen Freitagnachmittag, 8. März und Samstagnachmittag, 9. März in der Lessingstraße. Der Schaden beläuft sich auf 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Erneuter Parkplatzrempler

Marburg-Cappel: Bereits zwischen Mittwoch, 6. März, 19 Uhr und Donnerstag, 7. März, 18 Uhr fuhr ein Autofahrer vorne rechts gegen einen abgestellten schwarzen Skoda Octavia. Die Unfallflucht mit einem Schaden von 700 Euro ereignete sich auf dem Tegut-Parkplatz in der Marburger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421 - 4060.

Geklingelt und zugehauen - Nase gebrochen

Marburg: Das Klingelgeräusch an einem Mehrfamilienhaus in der Barfüßerstraße ließ einen Wohnungsinhaber am Donnerstagmorgen, 14. März aufhorchen. Der 28-Jährige öffnete und stand kurz vor fünf seinem völlig Unbekannten gegenüber, der sich nach einer Frau erkundigte. Als der Wohnungsinhaber erwiderte, die Dame nicht zu kennen, schlug der Unbekannte zu und flüchtete. Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch und musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter im Rahmen der Fahndung wenig später in der Innenstadt vorläufig fest. Der stark alkoholisierte junge Mann wurde nach Feststellung der Personalien wieder entlassen. Die Polizei wird ihn demnächst wegen der Körperverletzung vorladen.

Jürgen Schlick

