POL-MR: Autodiebstahl und Autos aufgebrochen; Firmenfahrzeuge aufgebrochen; Sachbeschädigungen; Täter trug blauer Sweatshirtjacke, Jeans und Mütze; Unfälle/Unfallfluchten

Kirchhain - Autodiebstahl und Autos aufgebrochen

In der Blauen Pfütze schlug ein Dieb eine Seitenscheibe eines weißen Hyundai ix 35 ein. Der Täter durchwühlte den Innenraum und stahl aus dem Handschuhfach Ausweise und aus dem Fahrzeuginnenraum eine schwarze Umhängeaktentasche aus Kunstleder mit Schlüsseln und persönlichen Datenträgern. Der reine Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Diese Tat war in der Nacht zum Montag, 17. Februar, zwischen 20 und 07 Uhr. Der SUV stand entgegensetzte zur Fahrtrichtung mit der Front zur Borngasse. Möglicherweise fielen der Wagen und damit auch die Tat dadurch auf. Ein weiterer Diebstahl mit gleicher Vorgehensweise (Scheibe einschlagen) war am Sonntag, zwischen 20 und 21 Uhr, in der Borngasse. Hier war ein schwarzer Audi A 3 betroffen. Der Täter stahl die sichtbar im Auto liegende Handtasche mit Geldbörse, Bargeld, Papieren und EC-Karten. Der Schaden beträgt mindestens 600 Euro. Ein weiteres Auto mit eingeschlagener Scheibe gab es in der Mühlgasse. Betroffen war ein silberner Toyota Yaris. Aus diesem Auto fehlt nichts. Die Tatzeit war zwischen 17 Uhr am Sonntag und 14 Uhr am Montag, 18. Februar. Das Auto parkte nahe der Bullenhalle auf dem großen Parkplatz. Ebenfalls am Sonntag, zwischen 19 und 19.15 Uhr nutzte ein Dieb die Gunst der Stunde und stahl einen grauen Ford KA. Der Wagen stand mit steckendem Schlüssel in der Brießelstraße. Der Fahrer hatte nur kurz für eine Besorgung verlassen. Als er zurückkehrte war der ältere Wagen weg. Trotz sofortiger Fahndung blieb der Pkw bislang verschwunden. Wo ist der Ford Ka mit dem Kennzeichen MR-PD 66? Bei Antreffen oder Sichtung des Autos bitte sofort die Polizei verständigen und aus Gründen einer notwendigen Spurensicherung bitte keinesfalls an das Auto herantreten. Ein Zusammenhang zwischen den Taten liegt auf der Hand, ist aber noch nicht bewiesen. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Wetter - Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Am zurückliegenden Wochenende stahlen Diebe aus zwei Firmenfahrzeugen Arbeitsgeräte. Betroffen waren ein Kleinlastwagen des Herstellers Daimler Benz in der Straße Leisegarten in Oberrosphe und ein VW Caddy in der Eckartsgasse in Amönau. In beiden Fällen erfolgte das Eindringen durch eine eingeschlagene Scheibe. Aus dem Daimler fehlt eine Akkuflex. Der Gesamtschaden an diesem Auto liegt bei ca. 600 Euro. Aus dem Caddy stahlen der doer die Diebe einen Bohrhammer und ein Vielfachmessegerät, Werkzeuge im Gesamtwert von 1500 Euro. Hinzu kommt der Schaden durch die eingeschlagene Scheibe in Höhe von nochmal mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wetter - Sachbeschädigungen

Gleich mehrere Sachbeschädigungen beging ein noch unbekannter Täter im Aueweg. Dort waren an einem Mehrfamilienhaus die Eingangstür aufgebrochen, eine Scheibe eingeschlagen und diverse Briefkästen abgerissen. Der Schaden dürfte vierstellig sein. Die Meldung über den augenscheinlichen Vandalismus erreichte die Polizei am Sonntag, 17. Februar, gegen 11.20 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Täter trug blauer Sweatshirtjacke, Jeans und Mütze

Nach den Angaben einer Zeugin schlug ein mit osteuropäischem Akzent sprechender Mann mit blauer Sweatshirtjacke, Jeans und Mütze in der Neustadt eine Schaufensterscheibe eines Kindermodegeschäfts ein und ging dann Richtung Steinweg weiter. Die 2,5 x 2 Meter großen Scheibe ging zu Bruch. Die Fahndung nach dem beschriebenen Mann blieb erfolglos. Tatzeit war am Sonntag, 17. Februar, gegen 22.40 Uhr. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfälle/Unfallfluchten

Fronhausen - 2 Promille am Mittag - Unfallopfer fährt Verursacherin hinterher

Ein Unfallopfer fuhr der Verursacherin hinterher und verständigte dabei die Polizei. Die Polizei zog letztlich die über 60 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Weimar aus dem Verkehr. Sie saß am Steuer ihres SUV, obwohl sie deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Alkotest am Montag, 18. Februar, um kurz vor 12 Uhr, zeigte knapp über 2 Promille an. In Fronhausen war es zu einem Zusammenstoß mit einem VW Golf gekommen. Da die Verursacherin nicht anhielt, der Golf aber weiterhin fahrbereit war, folgte der Fahrer dem SUV und hielt die Polizei über den jeweiligen Standort auf dem Laufenden. In Erbenhausen war die Fahrt zu Ende. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Schweinsberg - Fahrer unter Alkoholeinfluss - Totalschaden

Der Alkotest des 22-jährigen Autofahrers, der sich in der Nacht zum Sonntag, 17. Februar, um Mitternacht auf dem Weg von Dannenrod nach Schweinsberg überschlug, stand unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest zeigte mehr als 2 Promille an. Der Alkoholgenuss vor Fahrtantritt, eine scharfe Linkskurve und die gefahrene Geschwindigkeit führten im Ergebnis zu einem Abkommen von der Straße. Der Golf des in Homberg/Ohm lebenden Mannes schlug rechts im Straßengraben auf, überschlug sich in der Folge mindestens ein bis zwei Mal und blieb dann mit einem Totalschaden im Graben liegen. Der durch den Unfall verletzte, junge Mann konnte sein Auto selbständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw.

Heskem - Letztlich glimpflicher Unfallausgang

Letztlich glimpflich nämlich nur mit einem zwar hohen Sachschaden aber glücklicherweise ohne Personenschaden verlief ein Unfall auf der Landstraße 3048 zwischen Heskem und Wittelsberg. Eine junge Frau hatte in der Nacht zum Sonntag, 17. Februar, gegen 02.05 Uhr auf dem Weg nach Wittelberg am Kreisverkehr die Kontrolle verloren. Ihr schwarzer Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Begrenzungssteine des inneren Kreises, nahm eine mobile Warnbake mit, rutschte dann einmal komplett über den steilen Hang der Kreismitte entlang und blieb dann stehen. Das Auto war danach rundherum beschädigt. Unter anderem waren die Frontschürze stark eingedrückt und die vordere Radaufhängung beidseitig gerissen. Der Schaden an dem durch einen Abschleppunternehmer geborgenen, nicht mehr fahrbereiten Auto dürfte fünfstellig sein. Alle vier Insassen blieben unverletzt. Die junge Frau am Steuer stand unter Alkoholeinfluss. Ihr Alkotest zeigte 1,6 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Kirchhain - Kradfahrer als Unfallzeuge gesucht

Welcher Kradfahrer fuhr am Sonntag, 17. Februar, gegen 17.40 über die Kreisstraße 9 von Rauschenberg nach Sindersfeld und hat einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr beobachtet. Beteiligt war ein dunkelblauer Kombi. Der Opelfahrer fuhr von Sindersfeld nach Rauschenberg. Das unbekannte beteiligte Auto und der hinter diesem fahrende Kradfahrer kamen entgegen. In einer Kurve steiften sich die Spiegel der Autos. Weder zum entgegenkommenden Auto noch zum Kradfahrer konnte der 55 Jahre alte Opelfahrer nähere Angaben machen. Der Kradfahrer und etwaige weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Parkender Golf angefahren

Wer hat die Beule vorne links im Kotflügel des roten VW Golf 2 verursacht? Der Pkw stand zur Unfallzeit am Sonntag, 17. Februar, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß vor dem Anwesen Friedrich-Ebert-Straße 46. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Aufgrund der Unfallspuren kommt als verursachendes ein helles eventuell weißes Fahrzeug in Frage. Vermutlich befindet sich an diesem Fahrzeug entsprechende rote Fremdfarbe. Wo als steht ein seit Sonntag frisch unfallbeschädigtes helles, vermutlich weißes Auto mit roten Lackspuren? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

