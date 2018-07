POL-MR: Unfallflucht geklärt - "Hut ab" vor den Zeugen;Zeugen und Fahrer nach Unfall an Tankstellenausfahrt gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Unfallflucht geklärt - "Hut ab" vor den Zeugen

Kirchhain: Hiermit spricht die Polizei mehreren Zeugen ein dickes Lob aus. Letztendlich trugen die jungen Männer und Frauen durch ihr vorbildliches Verhalten maßgeblich zur Klärung einer Unfallflucht am späten Samstagabend, 7. Juli bei. Der mutmaßliche Fahrer stellte sich noch in der Nacht bei der Polizei in Marburg.

Nicht selten berichtet die Polizei über Unfälle, bei denen sich die Fahrer aus dem Staub machen und die Geschädigten auf den teilweise hohen Kosten sitzen bleiben. Wie es auch anders laufen kann, zeigten mehrere Zeugen in diesem Fall. Ein zunächst unbekannter Autofahrer war gegen 23.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 31 von Schönbach nach Anzefahr unterwegs. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und kurz danach einen Schrei. Die junge Frau weckte ihren Freund und beide verließen das warme Bett, um der Sache auf den Grund zu gehen. Minuten später entdeckten beide auf der Kreisstraße mehrere beschädigte Leitplanken und ein amtliches Kennzeichen auf der Straße. Von dem mutmaßlichen Verursacher keine Spur. Umgehend wurde die Polizei in Stadtallendorf alarmiert. Damit nicht genug. Die Zeugen veröffentlichten den Sachverhalt in einer "geschlossenen WhatsApp-Gruppe" von Freunden. Wie der Zufall es wollte, waren die noch wach und in einem Auto in Richtung Heimat unterwegs. Just in diesem Moment kam ihnen in Betziesdorf ein stark beschädigter Mazda, der auf der Felge fuhr, entgegen. Die Insassen machten kehrt und sahen den Wagen kurze Zeit später abgestellt in der Ortslage von Betziesdorf. Wieder wurde die Polizei aktiv und stellte den verlassenen Wagen sicher. Da kurz nach dem Unfall auch ein Schrei gemeldet worden war, wurde der Unfallort von der Feuerwehr vorsorglich mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Glücklicherweise führte die Suche nicht zum Auffinden von verletzten Personen. Zeitgleich liefen bei der Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Fahrer, die zunächst erfolglos verliefen. Gegen drei Uhr erschien dann ein junger, alkoholisierter Mann aus dem Ostkreis bei der Marburger Polizei und räumte ein, der Fahrer des Wagens zu sein. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher.

Zeugen und Fahrer nach Unfall an Tankstellenausfahrt gesucht

Marburg: Nach einem Unfall, der sich bereits am Dienstagnachmittag, 5. Juni an der Ausfahrt der Aral-Tankstelle am Krummbogen ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Zudem wird der beteiligte Autofahrer gebeten, Kontakt mit der Marburger Polizei aufzunehmen. Der etwa 30 bis 40 Jahre Autofahrer mit kurzen Haaren bog zwischen 15 und 18 Uhr mit einem blauen VW von der Ausfahrt nach rechts in Richtung Bahnhof ab und übersah dabei eine 19-jährige Fußgängerin. Nach der Kollision verständigten sich die Beteiligten nur durch Gesten und setzten anschließend ihren Weg fort. Später klagte die junge Frau über Schmerzen. Sie erlitt diverse Prellungen und zeigte den Vorfall erst Ende Juni an. Der Autofahrer sowie Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

