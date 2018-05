POL-MR: Betrüger am Telefon! - Erfolgreich mit "Microsoft-Masche"

Marburg-Biedenkopf (ots) - Landkreis

Der Betrug geht entweder mit einem Anruf oder mit einem am PC aufpoppenden Fenster los, in welchem z.B. auf ein Computerproblem und auf eine Rufnummer zur Hilfeleistung hingewiesen wird. In beiden Fällen melden sich angebliche Mitarbeiter von Microsoft und bieten großzügig ihr Hilfe an. Einziges Ziel dieser Betrüger ist es jedoch, an den Datenbestand des Rechners und an das Geld des Opfers zu kommen. Diese wohl bundesweite Betrugsmasche erreichte auch den Landkreis Marburg-Biedenkopf. In den zurückliegenden Tagen traf es bislang vier bekannte Opfer. Die Täter erbeuteten jeweils mehrere Hundert Euro. Sie "überreden" ihre Opfer zur Installation von Software und verlangen im Verlauf persönliche Daten. Die so ergaunerte Fernwartung erlaubte den Tätern den totalen Zugriff auf den Computer und damit auch auf das online-Banking. Sie schaffen es, das Opfer zur Weitergabe der z.B. via Handy übermittelten TAN zu überreden. Letztlich erbeuteten die Täter jeweils ca. 300 Euro, bewusst kleinere Summen, bei denen man nicht sofort Verdacht schöpft und bei denen keine Probleme beim online-Banking zu erwarten sind. "Wenn Sie ein Problem weder telefonisch noch per Rechner selbst irgendwo mitgeteilt haben und um Hilfe ersucht haben, dann legen Sie einfach auf. Lassen Sie sich nicht auf unangekündigte und unerwartete Anrufe ein!" Hinterher ist das Geld weg und ein infizierter Rechner funktioniert trotzdem nicht. Kein seriöser Betrieb ruft unaufgefordert an und bietet die Lösung eines Problems an, das man vor dem Anruf noch gar nicht erkannt hat. "Verhindern Sie unbedingt einen ungewollten Fernzugriff und installieren Sie deshalb auf gar keinen Fall irgendeine angeblich notwendige Software. Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis, insbesondere keine Konto- oder Kreditkartendaten oder Passwörter."

Weitere Hinweise zum Schutz vor Betrug stehen im Internet auf der Seite der Polizei Hessen unter Prävention

Martin Ahlich

