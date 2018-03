POL-MR: Versuchter Einbruch in der Nacht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Versuchter Einbruch in der Nacht

Marburg: Das Klirren einer Scheibe schreckte einen Zeugen am Donnerstag, 1. März um 4 Uhr auf. Der Einbrecher schlug um diese Zeit die Scheibe der Eingangstür zu einem Kinderhort am Barfüßertor ein, suchte dann aber ohne weiteres Vorgehen das Weite. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. Zeugen, denen gegen 4 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

