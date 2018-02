POL-MR: Rotes Fahrzeug nach Unfall gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Rotes Fahrzeug nach Unfall gesucht

Biedenkopf: Gesicherter roter Lack ist derzeit der einzige Hinweis auf den Verursacher eines Unfalls am Montag, 26. Februar zwischen 6 und 12 Uhr in der Straße "Zur Wolfskaute". Der Unbekannte fuhr in dem Wendehammer gegen den Metallzaun einer Firma und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden von 1500 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfall und/oder den Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

