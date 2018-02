POL-MR: Schreie vertreiben Einbrecher;Garage besprüht;Heckleuchte touchiert;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Schreie vertreiben Einbrecher

Biedenkopf: Zwei bis dato unbekannte Personen machten sich am Mittwochmorgen, 28. Februar gegen 4.50 Uhr an der Eingangstür einer Spielhalle in der Straße "Am Seewasem" zu schaffen. Die Schreie einer im Inneren anwesenden Berechtigten verhinderten ein weiteres Vorgehen und das Duo suchte das Weite. Zeugen, denen rund um das Gebäude verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Garage besprüht

Marburg-Bauerbach: Mehrere weiße Schriftzüge sprühten Unbekannte mit weißer Farbe auf ein Garagentor in der Bauerbacher Straße. Bei dem Vorgehen zwischen Samstag, 24. Februar, 16 Uhr und Montag, 26. Februar, 6.20 Uhr hinterließen die Rowdys einen Schaden von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Heckleuchte touchiert

Marburg: Auf dem Tegut-Parkplatz in der Marburger Straße fuhr ein Unbekannter am Dienstag, 27. Februar zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr hinten links gegen einen geparkten blauen Corsa. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

