POL-MR: Polo verkratzt - 1000 Euro Schaden

Der durch mutwilliges Verkratzen entstandene Lackschaden an der Fahrertür beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Zuletzt unbeschädigt weiß der 19-jährige Fahrer sein Auto am Montag, 26. Februar um 08 Uhr. Den Schaden bemerkte er am gleichen Tag um 13 Uhr. In dieser Zeit parkte der uranograue VW Polo mit dem Marburger Kennzeichen allerdings an drei Orten und es steht derzeit nicht fest, wo es zu der Sachbeschädigung kam. Mögliche Tatorte sind der Parkplatz der Schule in der Weintrautstraße, der untere Steinweg in Marburg in Höhe der Häuser 26/28 und der Parkplatz gegenüber vom Dänischen Bettenlager in der Niederkleiner Straße von Stadtallendorf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

