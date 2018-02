POL-MR: Zwei Verletzte - Hoher Schaden - B 62 nach Unfall für 75 Minuten gesperrt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Cölbe -

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 62 in Höhe von Bürgeln erlitt eine Autofahrerin schwere Verletzungen. Ihr Auto geriet ins Rutschen, touchierte einen parallel fahrenden Sattelzug und prallte letztlich mit der Beifahrerseite in die Front eines entgegenkommenden Verkaufslasters. Der Fahrer dieses Kleinlasters wurde ebenfalls verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden vermutlich Totalschäden. Die Bundesstraße 62 war wegen des Unfalls zwischen Marburg und Kirchhain, zwischen den Anschlussstellen Cölbe/Bürgeln und Kirchhain West etwa zwischen 09.30 und 11.15 Uhr gesperrt.

Nach den ersten Ermittlungen fuhr die 55 Jahre alte Frau aus Wetter mit ihrem Renault Twingo nach Kirchhain. Sie beabsichtigte in Höhe von Bürgeln an einem vorausfahrenden Kleintransporter und dem davor fahrenden Silo-Sattelzug vorbeizufahren und benutzte dazu den linken von zwei Fahrstreifen. Als sich der Twingo auf gleicher Höhe mit dem Silotransporter befand, geriet er auf dem noch teils schneebedeckten und matschigen Fahrstreifen ins Rutschen. Von dem dabei touchierten Sattelzug abgewiesen, schleuderte der Twingo mit der Beifahrerseite gegen die Front des entgegenkommenden Hähnchenverkaufswagens. Von diesem Kastenkleinlaster prallte der Kleinwagen ab und landete in der Leitplanke. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau aus dem total beschädigten Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte die ansprechbare Frau nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. Zur Schwere ihrer Verletzungen gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Vermutlich entstand an dem entgegenkommenden Verkaufsauto ebenfalls ein hoher Schaden, möglicherweise auch ein Totalschaden. Sowohl das Führerhaus als auch der Verkaufsbereich waren stark betroffen. Ein Rettungswagen brachte den 58 Jahre alten Fahrer aus Mücke zur Untersuchung seiner augenscheinlich leichteren Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. Der touchierte Silolaster blieb mit einem nur leichten Sachschaden fahrbereit, der 62-jährige Fahrer unverletzt. Abschleppunternehmen bargen die total beschädigten Autos. Die Bundesstraße 62 blieb Richtung Marburg bis 11.15 Uhr voll gesperrt. Nach Kirchhain konnte der Verkehr ab etwa 10.30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Um 11.15 Uhr war die Straße geräumt und wieder freigegeben.

Martin Ahlich

