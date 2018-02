POL-MR: Beschädigte Autos; Tür eingetreten; Batteriediebstahl am Weidezaun; Feuer durch Ascheentsorgung; 3 Unfallflcuhten

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Frontscheibe kaputt

Zwischen Donnerstag, 22. Februar und Montag, 26. Februar, ging die Frontscheibe eines schwarzen VW Golf 6 auf noch unbekannte Weise zu Bruch. Die Polizei geht derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Golf mit dem OHZ-Kennzeichen parkte im Barfüßertor am Straßenrand vor dem Anwesen Nr. 21. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Schaden am Außenspiegel

Der betroffene schwarze VW Polo parkte zur fraglichen Zeit zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 13 Uhr am folgenden Montag, 26. Februar, im Pilgrimstein auf einem der gekennzeichneten Plätze parallel zur Straße. Da der Schaden am zum Gehweg gerichteten rechten Außenspiegel entstand, geht die Polizei von einer Sachbeschädigung und nicht von einem Unfall aus. Durch die Einwirkung auf den Spiegel brach das Kunststoffgehäuse. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Tür eingetreten

Am Sonntag, 25. Februar betrat ein Mann den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Chemnitzer Straße, ging in den ersten Stock und trat dort eine Wohnungseingangstür ein. Ohne in die nun offene Wohnung einzutreten, verließ er anschließend das Haus wieder. Der schlanke Mann war mit olivgrüner Kapuzenjacke und schwarzer Hose bekleidet. Er flüchtete zu Fuß zur Sonnenblickallee. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich, die Fahndung nach ihm bleib erfolglos. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wohratal - Weidezaun nach Batteriediebstahl stromlos

Zwischen 09 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag, 24. Februar, stahl ein Dieb in der Feldgemarkung In der Aue die Batterie eines Weidezauns. Es handelt sich um eine weiße Batterie der Marke Exit mit 80 Amperestunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Warzenbach - Heiße Asche

Wieder einmal führte die Entsorgung von Kaminasche zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr und letztlich auch zu einem Sachschaden. Diesmal war der von Verkehrsteilnehmern gemeldete Brand am Montag, 26. Februar, gegen 13.40 Uhr in Warzenbach. Durch Funkenflug der auf einem Komposthaufen entsorgten Asche geriet ein nahestehendes Gewächshaus in Brand. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. "Die Polizei kann gar nicht oft genug auf die Gefahren bei der Entsorgung der Asche aus dem Kaminofen hinweisen. Die Asche des Vorabends glüht nur augenscheinlich nicht mehr und sieht rein optisch eben weiß oder grau aus. Trotzdem glimmen noch kleinste Teile, die letztlich noch immer einen Brand auslösen können. Die Asche sollte in einem Blecheimer mit Deckel "zwischengelagerte" werden, bevor es zur endgültigen Entsorgung kommt."

Unfallfluchten

1. Marburg - 6000 Euro Schaden an grauem Pkw - Unfallflucht in der Frankfurter Straße

Durch einem Unfall entstand an einem grauen Peugeot 208 mit Münchener Kennzeichen (M-) auf der Fahrerseite ein Schaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 03 Uhr am Sonntag, 25. Februar und 12 Uhr am Montag, 26. Februar. Der Peugeot stand in dieser Zeit auf einem gekennzeichneten Stellplatz an der Frankfurter Straße Ecke Auf der Weide. Der Unfallverursacher muss mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und dann sozusagen an dem Peugeot entlanggeschrammt sein. Die Fahrerseite ist auf der Länge verkratzt und eingedellt. Definitiv müsste das verursachende Fahrzeug ebenfalls frische Unfallschäden, sehr wahrscheinlich auf der Beifahrerseite aufweisen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann nähere Angaben zum verursachenden Auto machen? Wo steht ein Auto mit frischem, rechtsseitigem Unfallschaden? Eventuell ist ja graue Fremdfarbe sichtbar. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Trotz Hinweis auf den Unfall fährt Verursacher davon

Ein 30 Jahre junger Mann aus dem Hinterland steht unter dem Verdacht eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben. Er war weggefahren, obwohl eine Zeugin ihn auf den Unfall und den Schaden aufmerksam gemacht hatte. Die Zeugin sah vorher, dass der Mann beim Rückwärtsausparken mit seinem BMW gegen einen grauen Opel Zafira stieß. Sowohl am Opel als auch am BMW entstanden Schäden von jeweils mindestens 1000 Euro. Der Unfall war am Montag, 26. Februar, gegen 14.35 Uhr im Erdgeschoss des Parkhauses am Erlenring. Als der Mann trotz der Ansprache davonfuhr informierte die aufmerksame Zeugin sofort die Polizei. Dem Mann aus dem Hinterland droht neben der Strafe zusätzlich der Verlust des Führerscheins.

3. Cappel - Unfallflucht auf dem BBZ-Parkplatz

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrums an der Umgehungsstraße und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war am Donnerstag, 22. Februar, zwischen 08 und 16 Uhr. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver stieß der gesuchte Wagen gegen einen geparkten schwarzen Opel Astra mit Marburger Kennzeichen und verursachte an dessen Front einen Schaden von mindestens 00 Euro. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

