POL-MR: Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter; Polizei stellte geflüchtete Rollerfahrer Autorennen?; Erneut Wurstköder; Brand; Feuerwerkskörper; Schlägerei und Diebstahl; 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots) - Landkreis - Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter

Am Donnerstag und Freitag, 22/23 Februar war mal wieder die Zeit der Anrufe angeblicher Polizeibeamter. Mindestens drei Seniorinnen im Alter von 72, 76 und 87 Jahren hatten den angeblichen Polizisten am Draht und alle reagierten richtig, ließen sich nicht aufs Glatteis führen, gaben keinerlei persönliche Daten preis und legten auf. "Definitiv hat bei den Damen im Lahntal, in Marburg und in Wehrda kein Polizeibeamter angerufen. Hier lag die typische bisher bekannte Masche vor. Es wird von Festnahmen berichtet, durch die man aufgrund von Aufzeichnungen oder sonstigen Hinweisen auf den Namen gekommen sei. Letztlich dienen diese Anrufe der Informationsgewinnung. Wohnt der Angerufene alleine? Hat er Geld oder Vermögen daheim oder auf der Bank? Der Anrufer will Informationen, die er entweder für einen Einbruch oder auch einen weiteren Betrugsversuch nutzen kann. Solche Anrufe macht die Polizei niemals!" " Wer sich nicht sicher ist, ob die Polizei, der Mitarbeiter der Stadt, des Stromanbieters, des Wasserversorgers oder der Enkel, die Enkelin, der Neffe, die Nichte oder sonst wer am Telefon ist, der legt auf und ruft mit der selbst herausgesuchten Telefonnummer zurück und lässt sich verbinden." Weitere Hinweise zu den Betrügern am Telefon, zu ihren Tricks, Geschichten und Vorgehensweisen stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de und unter www.polizei-beratung.de .

Biedenkopf - Polizei stellte geflüchtete Rollerfahrer

Wie sich herausstellte, flüchteten die Rollerfahrer zwar erfolglos, aber wohl aus gutem Grund. Der eine fuhr ohne den nötigen Führerschein zu haben, der andere hatte nicht nur keinen Führerschein, sondern er hatte auch noch ein falsches Kennzeichen an dem gerade frisch gekauften und weder zugelassenen noch versicherten Roller montiert. Die Polizei übergab letztlich den 15 und den 17 Jährigen an die Erziehungsberechtigten. Die Rollerfahrer kamen am Freitag, 23. Februar, gegen 20.10 Uhr in der Georg-Kramer-Straße der Streife der Polizei Biedenkopf entgegen und suchten ganz offensichtlich das Weite, als der Streifenwagen drehte. Die verfolgten Rollerfahrer ignorierten fortwährend sämtliche Anhaltesignale. Sie flüchteten dann teils schiebend über die Fußgängerbrücke zur Pfingstweide, wo sie ihre Gefährte dann stehen ließen. Die Polizei fahndete nach den Fahrern und stellte sie später in der Urbanstraße/Lindenstraße. Beide räumten die Fahrt letztlich ein. Der 17-Jährige hatte den Roller wohl für wenig Geld frisch gekauft und hatte zur Überführung das Kennzeichen des Rollers seiner Mutter montiert. Die Polizei stellte die beiden Zweiräder zur weiteren Prüfung sicher.

Kirchhain - Autorennen? Polizei sucht Zeugen

Nach Zeugenaussagen schwenkte eine Person eine Startflagge, bevor sich offenbar drei Autos auf die lange Gerade zwischen Kirchhain und Anzefahr begaben und sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls vom Sonntag, 25. Februar, gegen 20.30 Uhr. Nach den bisherigen Ermittlungen waren ein weißer Daimler CLK und zwei graue bzw. silberne BMW beteiligt. Die jeweiligen Fahrer, alle 21 Jahre alt und aus dem Ostkreis wollen von einemillegalen Rennen nichts wissen. Wer hat die Fahrweise beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu den Umständen machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Neustadt - Erneut mit Nägeln gespickte Wurstköder aufgetaucht

Am Sonntag, 25. Februar tauchten in Neustadt erneut zwei mit Nägeln gespickte Wurststücke auf. Sie lagen auf einem Grundstück am Anfang des Sonnenwegs. Ein Schnauzer fand einen der Köder beim morgendlichen Ausgang zwischen 10 und 11 Uhr im Garten und schlug an, weil er die Wurst wegen des Maulkorbs nicht aufnehmen konnte. Eine Nachbarin fand in unmittelbarer Nachbarschaft einen weiteren gleichartigen Köder. "Es ist nach wie vor Vorsicht geboten in Neustadt. Hundehalter sollten darauf achten, dass ihre Vierbeiner keine Köder aufnehmen können. Wer verdächtige Beobachtungen macht, wird gebeten, sich nicht selbst in Gefahr zu begeben und sich sofort mit der Polizei Stadtallendorf in Verbindung zu setzten."

Neustadt - Brand einer Gartenhütte

Entweder ein technischer Defekt oder ein Fehler bei der Bedienung des Feuerofens führten am Sonntag, 25. Februar, um kurz nach 10 Uhr zum Brand einer Gartenhütte in der Emil-Rössler-Straße. Durch das Feuer entstand kein Personenschaden. Die Feuerwehr löschte. Die Schadenshöhe steht nicht fest.

Marburg - Feuerwerkskörper gegen Autos geworfen

Am Samstag, 24. Februar, um etwa 20.40 Uhr meldete ein Autofahrer Randalierer auf der Fußgängerbrücke am Richtsberg. Angeblich werfen Personen Feuerwerkskörper von der Brücke herunter gegen Fahrzeuge und Personen. Als die Polizei eintraf, war niemand mehr auf der Brücke. Einen Schaden am Auto des Anrufers war glücklicherweise nicht entstanden. Die Polizei ermittelt trotzdem wegen versuchter Sachbeschädigung und wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Samstagabend Personen auf der Brücke gesehen und kann sie beschreiben oder zu ihrer Identifizierung beitragen? Der Anrufer konnte keine Personenbeschreibung der vermeintlichen Jugendlichen abgeben. Die Fahndung blieb erfolglos.

Marburg - Schlägerei und Diebstahl

In der Nacht zum Samstag, 24. Februar, fielen gegen drei Uhr in einer Gas6tstätte in der Reitgasse mindestens sechs Männer auf, die offenbar Jacken von den Stühlen in der Bar wegnahmen und horteten. Ob lediglich mit dem Ziel des Einjagens eines Schreckens oder doch mit der Absicht die Jacken nach Geld oder Handys zu durchsuchen sei mal dahingestellt. Die wohl zusammengehörende Truppe tschechischer Landsleute fing dann auch noch einen Streit mit anderen Gästen an. Wegen der befürchteten Eskalation rückte die Polizei mit mehreren Streifen an und versuchte den Sachverhalt zu klären, was aufgrund des Alkoholgenusses aller anwesenden schwierig bis unmöglich war. Soweit in der Nacht feststellbar, fehlte aus den Jacken nichts. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallfluchten

Wehrda - Schwarzen Audi Q 3 angefahren - 800 Euro Schaden

Die Polizei ermittelt nach einer weiteren Unfallflucht und bitte um sachdienliche Hinweise. Leidtragender in diesem Fall ist der Besitzer eines schwarzen Audi Q 3. Der SUV parkte am Dienstag, 20. Februar, gegen 16 Uhr auf einer öffentlichen Parkfläche am rechten Fahrbahnrand in Wehrda, An der Martinskirche 1. Gegen 17 Uhr befand sich an der Stoßstange hinten links ein frischer Unfallschaden. Der Verursacher hatte weder eine Nachricht hinterlassen noch die Polizei angerufen.

Marburg - Beim Rangieren gegen die Müllboxen gefahren

Nach den Spuren fuhr ein noch unbekanntes, den gesicherten Lacksplittern nach zu urteilen, weißes Fahrzeug beim Rangieren auf dem Parkplatz des Anwesens Alte Kasseler Straße 8 bis 10 gegen die Müllboxen und richtete dabei an einem der Edelstahlpfosten einen Schaden an. Diese Unfallflucht ereignete sich zwischen 16 Uhr am Dienstag und 15 Uhr am Mittwoch, 21. Februar.

Sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Unfallfluchten bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

