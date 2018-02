Marburg-Biedenkopf (ots) - Neustadt

Seit Freitag, 16.Februar, sitzt ein 24 Jahre alter Neustädter in Untersuchungshaft. Ein Richter des Amtsgerichts Marburg erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen und nach Hinweisen auf Waffen und Drogen in der Wohnung nahm die Kriminalpolizei Marburg am Donnerstag, 15. Februar, den Beschuldigten in seiner Wohnung in Neustadt vorläufig fest. Die anschließenden Durchsuchungen führten zur Sicherstellung von mehr als 5 Kilogramm unterschiedlicher Rauschmittel, Bargeld und Waffen. An Rauschmitteln sicherte die Kriminalpolizei u.a. mehrere Kilogramm Amphetamine und Marihuana und mit Marihuana versetzte Brownie-Kuchen. Das Rauschgift hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von über 60.000 Euro. Der Beschuldigte machte bei der Polizei und bei der Vorführung von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr erließ der Haftrichter den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290221

Nicolai Wolf, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell