Marburg-Biedenkopf (ots) - Auseinandersetzung an Haltestelle

Marburg: Vier junge Männer wurden eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Montag, 25. Dezember in Nähe einer Bushaltestelle im Jenaer Weg von einer Personengruppe angegriffen. Wie berichtet wurde, stürmten acht bis neun Männer nach Mitternacht auf das Quartett zu und attackierten sie. Dabei sollen die "Angreifer" Stöcke mit sich geführt haben. Bei dem Geschehen kam auch ein Pfefferspray zum Einsatz. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung liegen derzeit noch völlig im Dunkeln. Bei dem Vorfall erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Polizei war insgesamt mit vier Streifenwagen im Einsatz. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Ordnungshüter vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Eine Durchsuchung verlief allerdings ohne Ergebnis. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Marburg: Über den Balkon drang ein Unbekannter am Samstag, 23. Dezember zwischen 15.30 Uhr und 18.50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße ein. Der Dieb erbeutete Bargeld, Schmuck, eine Münzsammlung sowie Uhren. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Keine Beute in der Friedrich-Ebert-Straße

Marburg: Vergeblich suchte ein Unbekannter zwischen Samstag, 23. Dezember, 13.30 und Sonntag, 24. Dezember, 9.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße nach geeigneter Beute. Der Einbrecher durchwühlte mehrere Behältnisse und zog dann ohne Beute an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hausbewohnerin trifft auf Einbrecher

Stadtallendorf: Am Freitagnachmittag, 22. Dezember trieb eine Seniorin in der Donaustraße einen Einbrecher durch Schreie in die Flucht. Die Wohnungsinhaberin wurde gegen 17.50 Uhr durch Geräusche im Bad hellhörig, schaute nach und traf auf einen dunkel gekleideten Mann. Der suchte nach den lauten Schreien der Frau sofort das Weite. Beute machte der Mann, der sich gewaltsam über das Badfenster Zutritt in das Wohnhaus verschaffte, nicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Einbrecher springt vom Balkon und droht mit Messer

Biedenkopf-Breidenstein: Von einem zurückkehrenden Bewohner überrascht, suchte ein Einbrecher am frühen Freitagabend, 22. Dezember sofort das Weite und drohte wenig später mit einem Messer. Der zirka 170 cm große und mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Mann drang zwischen 19.20 und 19.35 Uhr in das Einfamilienhaus in der Brückenstraße ein und wurde von einem zurückkehrenden Hausbewohner überrascht. Der mit einem beigen Pullover bekleidete Verdächtige sprang sofort vom Balkon und dürfte sich dabei am Bein verletzt haben. Humpelnd suchte er, nun verfolgt von mehreren Bewohnern - das Weite. Bei seiner Flucht zückte der gebrochen Deutsch sprechende Mann an der Einmündung zur Straße "Freizeithalle" ein Messer. Die Wohnungsinhaber brachen daraufhin die Verfolgung ab. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss über die Straße "Zum Endenberg" in Richtung Wald. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten keinen Erfolg. Die Ermittler gehen davon aus, dass bei dem Einbruch eine zweite bis dato unbekannte Person beteiligt war. Zeugen, denen rund um das Wohnhaus verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind oder die später eine humpelnde Person wahrgenommen haben, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Zwei Einbrüche scheitern

Neustadt: Gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser scheiterten zwischen Donnerstag, 21. Dezember, 18 Uhr und Samstag, 23. Dezember, 11 Uhr in Neustadt. In der Kasseler Straße stellte sich der Einbrecher eine Mülltonne unter und versuchte vergeblich ein Fenster aufzuhebeln. In der Feldstraße führten Hebelversuche an der Eingangstür und später an der Kellertür nicht zum gewünschten Erfolg. Bei dem erfolglosen Vorgehen in der Feldstraße hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 3000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

