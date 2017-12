POL-MR: Geschlagene Frau wehrt sich - Polizei sucht Zeugen;Randalierende Jugendliche gemeldet;Mountainbike gestohlen;Berührung im Begegnungsverkehr - Schwarzer Daimler gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Geschlagene Frau wehrt sich - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Nach einem Vorfall, der sich bereits am Sonntagabend, 10. Dezember ereignete, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und zwei Männern. Wie berichtet wurde, ging eine 23-Jährige im Hainweg bergauf und traf gegen 19.50 Uhr auf zwei pöbelnde Männer. Einer der beiden soll dem Opfer dann gegen den Kopf geschlagen haben. Die Frau setzte sich eigenen Angaben zufolge zur Wehr und könnte den Angreifer durch einen Schlag verletzt haben. Der setzte sich nämlich anschließend auf den Bürgersteig und hielt sich beide Hände vor den Mund. Der Tatverdächtige mit sportlicher Figur ist 25 bis 30 Jahre alt, schlank und um die 180 cm groß. Er trug eine Mütze, einen Schal sowie Winterkleidung. Das Opfer erlitt bei dem Geschehen eine Verletzung an der Hand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Duo machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierende Jugendliche gemeldet

Marburg: Am Freitag, 22. Dezember meldete ein Zeuge der Polizei mehrere randalierende Jugendliche in der Straße "Am Köhlersgrund", die gegen Laternen treten würden. Bei Eintreffen der Beamten fehlte von den Rowdys jede Spur. An der Einmündung zur Haselecke fanden die Ordnungshüter einen herausgerissenen Leitpfosten. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mountainbike gestohlen

Marburg: Ein mit einem Kettenschloss an der Straßenlaterne gesichertes Fahrrad stahl ein Unbekannter zwischen Donnerstag und Freitag (14/15.Dezember) in der Leopold-Lucas-Straße. Das schwarze Mountainbike Univega 500 HT hat einen Wert von 390 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Berührung im Begegnungsverkehr - Schwarzer Daimler gesucht

Lahntal- Kreisstraße 84: Im Begegnungsverkehr berührten sich am Donnerstag, 21. Dezember gegen 19.20 Uhr auf der Kreisstraße 84 zwischen Wetter und Sterzhausen die Außenspiegel zweier Fahrzeuge. An einem grauen VW Golf entstand dabei ein Schaden von 350 Euro. Der andere Beteiligte fuhr einfach in Richtung Wetter weiter. Die Polizei sicherte Spiegelteile, die einem schwarzen Daimler Benz C-Klasse, Baujahr 2007 bis 2009 zugeordnet werden konnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Geldbörse zieht Dieb an

Stadtallendorf: Eine in der Mittelkonsole eines BMW deponierte beigefarbene Geldbörse aus Kunstleder zog zwischen Donnerstag, 21. Dezember, 21 Uhr und Freitag, 22. Dezember, 3.35 Uhr einen Dieb an. Durch das Hebeln ging die Fahrerscheibe zu Bruch. Danach griff der Unbekannte ins Innere. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, tel. 06421- 4060.

Unfallflucht hinter Bullenhalle

Kirchhain: Heftige Kratzer an der kompletten linken Seite eines blauen VW UP hinterließ ein Autofahrer am Donnerstag, 21. Dezember zwischen 8.30 und 11.35 Uhr in der Mühlgasse. Der Unbekannte fuhr vermutlich bei einem missglückten Parkmanöver hinter der "Bullenhalle" gegen den Golf und verursachte einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Würfeltresor aus Firma gestohlen

Dautphetal: Einen kleinen Würfeltresor samt Bargeld erbeuteten Unbekannte zwischen Mittwoch, 20. Dezember, 15.40 Uhr und Donnerstag, 21. Dezember, 6.30 Uhr in der Straße "Neue Landstraße. Die Diebe brachen in einem Lagerbüro einer Firma den Schrank auf und entfernten sich anschließend über ein Fenster auf der Gebäuderückseite. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Zeit verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um das Gebäude aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Auto fährt gegen Zaun

Neustadt: An der Einmündung "Am Tiefen Graben/Im Heidetal" fuhr ein Unbekannter am Mittwoch, 20. Dezember zwischen 7.15 Uhr und 20 Uhr gegen einen Zaun. Bei dem missglückten Abbiegevorgang entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Fahrspuren im Rasen und Erdklumpen an der Hauswand

Fronhausen: Bereits zwischen Samstag und Sonntag (2/3. Dezember) verursachten Unbekannte im Salzbödener Weg einen Schaden von 1000 Euro. Die Randalierer fuhren mit einem Fahrzeug über die Ballwiese der Schule und hinterließen diverse Fahrspuren im Erdreich. Zudem warfen die Rowdys Erdbrocken gegen die Gebäudefassade. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

