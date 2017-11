POL-MR: Einbrüche - Maschinen für über 22.000 Euro weg; Mercedes Sprinter aufgebrochen; Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots) - Neustadt - Einbruch in der Alsfelder Straße

Beim Einbruch in einen Betrieb in der Alsfelder Straße erbeuteten die Täter hochwertige Maschinen zur Holzverarbeitung im Gesamtwert von mehr als 22.000 Euro und richteten einen zusätzlichen Sachschaden von mindestens 2500 Euro an. Der Einbruch war zwischen 16.05 Uhr am Mittwoch und 07.10 Uhr am Donnerstag, 16. November. Die Täter drangen von der Rückseite her in die Lagerhalle ein, betraten und durchsuchten verschiedene Räume und verschwanden dann mit den Werkzeugen und Maschinen. Neben einem Leister Schweißautomaten stahlen die Täter hauptsächlich Maschinen des Herstellers Mafell. Darunter befanden sich u.a eine Handkreissäge, eine Teilkreissäge, eine Zimmereikettensäge, ein Kettenstemmer und eine Kervenfräse. Aufgrund des Umfangs der Beute müssen die Täter ein Fahrzeug mitgeführt haben. Wer hat zur fraglichen Zeit in der Alsfelder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat das Verladen in ein Auto gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Versuchter Einbruch in der Oberstadt

Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch 15. November versuchte ein Einbrecher die Tür eines Geschäfts in der Barfüßerstraße aufzubrechen. Der Täter blieb erfolglos. Er verursachte an der Tür einen nur geringen Sachschaden und verzichtete aus unbekannten Gründen dann auf ein weiteres Vorgehen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Mercedes Sprinter aufgebrochen

An einem im Elsterweg geparkten Mercedes Sprinter wurde die Tür aufgebrochen und an der Mittelkonsole manipuliert. Möglicherweise brach der Täter dann ab, denn aus dem Fahrzeug fehlt offenbar nichts. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen von Mittwoch auf Donnerstag, 16. November, zwischen 18 und 04.30 Uhr. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten

1. Cappel - Schwarzer Seat angefahren

An dem schwarzen Seat Ibiza mit Marburger Kennzeichen entstand vorne links ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Fremdfarbe deutete auf ein weißes Auto als verursachendes Fahrzeug hin. Der Unfall war zwischen 20 Uhr am Dienstag und 07.45 Uhr am Mittwoch, 15. November. Von 20 bis 22 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Sportzentrums in der Willy-Mock-Straße und anschließend in der Sommerbadstraße am rechten Rand zwischen den Einmündungen Erlengraben und Poitierstraße. An welcher Stelle die vermutlich beim Passieren erfolgte Kollision war, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Sterzhausen - Flucht vom Rewe-Parkplatz - Tür von blauem Dacia beschädigt

Der Schaden an der hinteren rechten Tür des blauen Dacia Sandero beträgt mindestens 800 Euro. Das Auto stand rückwärts eingeparkt zur Unfallzeit am Montag, 13. November, zwischen 14 und 22 Uhr links neben dem Supermarkt. Hinweise auf den Verursacher des Schadens ergaben sich nicht. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell