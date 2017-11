POL-MR: Unfälle und Behinderungen durch massive Ölspur - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg -

Seit Freitag, 10. November, um 14.20 Uhr, beschäftigt eine massive Ölspur die Polizei Marburg. Die Spur zog sich von Ockershausen bis hinter die Einmündung zu den Neuhöfen, von dort weiter bis Wehrshausen und Cyriaxweimar. Betroffen von den erheblichen Verunreinigungen und der damit verbundenen Straßenglätte waren die Kreisstraße 68/69 und 70. Durch die Ölspur passierten zwei Verkehrsunfälle, bei denen es glücklicherweise nicht zu Personenschäden kam. Ein Golffahrer konnte sein Auto gerade noch abfangen, nachdem er auf die Bankette gerutscht war und zwei Leitpfosten umgefahren hatte. An dem Auto entstand ein nur geringer Schaden. Weniger Glück hatte zuvor ein anderer VW-Fahrer. Sein Bora rutschte in die Böschung und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto beträgt mindestens 1500 Euro. Die Ölspur war nicht zuletzt durch den Verkehr auf der gesamten Straße verteilt, sodass nicht mal feststeht, in welche Richtung das verursachende Fahrzeug gefahren ist. Die Reinigungsarbeiten mit insgesamt drei eingesetzten Maschinen dauerten letztlich bis 21.40 Uhr. Vermutlich nur durch die schnell veranlassten Rundfunkwarnmeldungen und das Aufstellen von Warnschildern und Lichtsignalen ereigneten sich keine weiteren Unfälle. Der Verursacher bzw. das die Ölspur verursachende Fahrzeug stehen nicht fest, weshalb die Polizei nunmehr um Mithilfe bittet. Wer befuhr am Freitag, ab etwa 14 Uhr die genannten Kreisstraßen und kann Angaben zum möglichen Verursacherfahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell