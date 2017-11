POL-MR: Alkoholisierter Jugendlicher verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Alkoholisierter Jugendlicher verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Trotz der bisherigen Ermittlungen ließ sich nicht genau klären, was sich in der Nacht zum Sonntag, 12. November, um kurz nach Mitternacht am Erlenring abgespielt hat. Als die Polizei eintraf, war von der gemeldeten Auseinandersetzung nichts mehr zu sehen. Fest steht, dass ein 15-Jähriger eine stark blutende Wunde am Bein hatte. Er hatte nach eigenen Angaben eine Auseinandersetzung mit einem Asylbewerber. Dieser Streit entwickelte sich zur Schlägerei. Mehrere Personen rannten anschließend in verschiedene Richtungen davon. Der Verletzte stand deutlich unter Alkoholeinfluss und offenbar auch unter Schockeinwirkung, sodass er keine Darstellung des Geschehen und auch keine Personenbeschreibung abgeben konnte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Alkotest zeigte über 1,2 Promille. Zwei Zeugen bestätigten die Schlägerei zwischen zwei Beteiligten. Leider konnten auch diese Zeugen weder den genauen Geschehensablauf schildern noch eine Personenbeschreibung abgeben. Es steht bislang nicht sicher fest, ob an der Auseinandersetzung nur zwei oder letztlich doch mehrere Personen beteiligt waren. Nach den ersten Ermittlungen war die ursprüngliche Auseinandersetzung gegen 00.15 Uhr vor dem Haupteingang des Lebensmittelmarktes am Erlenring. Die Polizei fand den Verletzten letztlich auf der Rückseite des Media-Marktes. Die Fahndung in der Nacht verlief erfolglos. Wer hat die Auseinandersetzung noch gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Klärung des Geschehens beitragen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

