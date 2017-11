POL-MR: Einbruch; Baugerüst weg; Taschendiebstahl; Kfz.-Delikte; Randale; Unfälle u.a.

Marburg-Biedenkopf (ots) - Wehrda - Einbruch am Kornacker

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kornacker erbeutete der Täter mehrere Mobiltelefone ein Tablet-PC und Schmuck. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit am Dienstag, 14. November, zwischen 07.40 und 18.50 Uhr. Nach den ersten Ermittlungen kletterte der Täter wohl zunächst über den Grundstückszaun und brach dann durch die aufgebrochene Terrassentür ein. Nach den Spuren durchsuchte er das Unter- und Erdgeschoss des Hauses. Den Bewohnern entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1300 Euro.

Marburg - 240 Quadratmeter Baugerüst weg

Zwischen Donnerstag, 09 und Dienstag 14. November demontierten Unbekannte von der Westseite des linken Gebäudes zweier Neubauten in der Afföllerstraße insgesamt etwa 240 Quadratmeter des Baugerüstes. Da bisherige Nachfragen ergebnislos und die Gerüstteile verschwunden blieben, ermittelt nunmehr die Polizei. Wer hat die Demontage des Baugerüsts gesehen? Wer kann sich an das Transportfahrzeug erinnern und sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Taschendiebstahl -Das Smartphone in der Hosentasche

Eigentlich könnte man meinen, dass das Smartphone in der Hosentasche sicher ist. Es liegt ja schließlich dicht am Körper an, ist sozusagen in die Tasche hineingepresst. Aber es ist eben doch nicht sicher verstaut. Ablenkung durch äußeren Einfluss z.B. in der Menge oder durch Anrempeln oder ins Gespräch verwickeln oder Ablenkung durch eigenes Tun z.B. angeregte Diskussion mit Begleitern reicht aus. Der Dieb greift nach dem leicht erreichbaren Telefon und bevor man es merkt ist das Telefon weg und der Dieb über alle Berge. Diese Erfahrung machte eine 16-jährige Schülerin in der Nacht zum Sonntag, 12. November. Sie war mit zwei Freundinnen im Einkaufsmarkt am Erlenring und lief dann am Elisabeth-Blochmann-Platz entlang über die Brücke zu den Kinos. Irgendwo da griff der Täter wohl zu und erbeutete ein goldfarbenes Samsung Galaxy S7. Ein Verlieren durch Herausfallen schließt die Jugendliche aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Der Klassiker - Handtasche lockt Dieb

Auch wenn die Handtasche nicht im Fußraum des Beifahrersitzes, sondern dahinter und halb unter dem Sitz liegt, sie bleibt dem geschulten Blick des potentiellen Diebes nicht verborgen. Der Täter zerstörte in diesem Fall einfach eine Seitenscheibe und griff dann zu. Er erbeutete eine schwarze Handtasche mit Ausweis, Führerschein, Mobiltelefon, Eurokarten und Bargeld. Der betroffene schwarze VW Passat Kombi stand zur Tatzeit am Dienstag, 14. November, zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Parkplatz "Heilige Eiche" (Amöneburger Straße) in der Nähe der Sonnenklinik. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1200 Euro.

Ein gleicher Fall ereignete sich am Mittwoch, 15. November, zwischen etwa 13.50 und 14.10 Uhr in der Johannes-Müller-Straße. Auch hier konnte der Täter der Tasche im Auto nicht widerstehen. Wieder griff er durch die zuvor zerstörte Scheibe zu. An dem schwarzen Ford Fusion mit Kölner Kennzeichen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. In der erbeuteten blauen Tasche der Marke "Zwei" befanden sich neben persönlichen Gegenständen noch das Mobiltelefon und die Geldbörse.

Hinweise bitte an die Marb

Bauerbach - Heckscheibenwischer abgebrochen

Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Bauerbacher Straße am Dienstag, 14. November, zwischen 18.45 und 20 Uhr. Der braune Opel Astra stand in dieser Zeit in einer Parkbucht in Höhe der Bauerbacher Straße 50. Ein Unbekannter risse den Heckscheibenwischer des Autos ab und verursachte so einen Sachschaden. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Marburg - Reifen platt und mit Farbe beschmiert

In der Nacht zum Mittwoch, 14. November, waren zwei Pkw Ziel von Sachbeschädigungen. Unbekannte beschmierten die Autos mit weißer Farbe und stachen Reifenplatt. Die Autos standen in der Straße Rotenberg. Betroffen waren ein roter Honda und ein ebenfalls roter VW Polo. Es entstanden jeweils Schäden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Mini in der Uferstraße beschädigt - Unfallflucht oder Sachbeschädigung

Der betroffene grüne Mini parkte zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag, 14. November auf einem der Parkstreifen in der Uferstraße. In dieser Zeit entstand auf der Beifahrerseite an der Tür ein Schaden in Form einer Delle und dreier parallel verlaufender Kratzer. Das Schadensbild ließ keinen zweifelsfreien Schluss auf die Entstehung zu. Sowohl eine Verkehrsunfallflucht im Zusammenhang mit einem Ein- oder Ausparkmanöver als auch eine Sachbeschädigung z.B. durch einen Einkaufs- oder Kinderwagen sind möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Kellereinbrecher klaut Autofelgen

Vier 18 Zoll BMW Felgen des Herstellers BBS erbeutete ein Einbrecher im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Universitätsstraße. Die Felgen haben einen Wert von etwa 1500 Euro. Der Einbruch war zwischen Freitag, 03 und Dienstag, 14. November. Möglicherweise gibt es ja Zeugen des Abtransports. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Hartenrod - Randale vor der Tür

Am Dienstag, 14. November gab es zwischen 16 und 18.30 Uhr offenbar Randale vor der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Kirchberg. Dabei ging eine einfach verglast Scheibe zu Bruch und es gabe einen Schaden an der Bedieneinheit der Klingel. Täterhinweise ergaben sich bislang nicht. Wer hat zur relevanten Zeit entsprechende Beobachtungen am Anfang des Kirchbergs gemacht? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Kirchhain - Moped getunt -Fahrer berauscht und ohne Führerschein

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Montag, 13. November, um 02.40 Uhr, in Kirchhain einen Motorroller. Wie sich durch den Test herausstellte, stand der 42-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er hat außerdem keinen Führerschein für die offensichtlich veränderte, sprich getunte und damit führerscheinpflichtige Zweirad.

Unfälle/Unfallfluchten

Bad Endbach - Kollision zwischen Kleinlaster und VW Lupo - Zeugen gesucht

Die Polizei Biedenkopf sucht zur Klärung des Unfallhergangs nach Zeugen. Der Unfall zwischen dem weißen Fiat Ducato und dem grünen VW Lupo war am Dienstag, 14. November, gegen 11.50 Uhr an der Einmündung Landstraße/Grundweg. Beide Autos benutzten den Landweg und fuhren Richtung Hartenrod. Kurz vor bzw. an der Einmündung fuhr der Kleinlaster an dem Lupo vorbei, der in diesem Augenblick nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die jeweiligen Fahrer unverletzt blieben. Beide Autos blieben fahrbereit, am Lkw entstand ein Schaden von mindestens 1500 am Lupo einer von mindestens 2000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben machen zum jeweiligen Fahrverhalten der Autofahrer? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Unfallflucht in der Frauenbergstraße - 2500 Euro Schaden am Golf

Die Unfallflucht ereignete sich nach Angaben der Golffahrerin am Dienstag, 14. November, zwischen 08.20 und 17.10 Uhr. Ihr silberner VW parkte in dieser Zeit mit Blickrichtung zum Südbahnhof am rechten Rand der Frauenbergstraße in Höhe der Einmündung zur Molkereistraße. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie vorne links an Stoßstange und Kotflügel und Außenspiegel den frischen Unfallschaden. Insgesamt beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen mindestens 2500 Euro. Der Verursacher hatte weder eine Nachricht interlassen, noch die Polizei angerufen. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw ergaben sich nicht.

Gönnern - Stahltor beschädigt

An der Einfahrt zu einm Grundstück in der Oberen Scheidstraße befindet sich ein ca. 4 m breites, zweiflügliges, verzinktes Stahlgittertor. Ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte dieses Stahlgittertor zwischen Mittwoch, 08 und Montag, 13. November möglicherweise bei einem Wendemanöver. Der Anstoß drückte das verschlossene Hoftor auf, wodurch es zu einem Schaden am Schloss kam und es verbogen wurde. Das Grundstück liegt am Ende einer Straße, die in einen Waldweg übergeht. Ortsunkundige müssen davon ausgehen, dass die Straße hier endet und man wenden muss. Tatsächlich führt der Weg aber wieder auf eine Teerstraße. Wem fiel in der relevanten Zeit ein fremdes Auto in der Oberen Scheidstraße auf? Wer hat ein Wendemanöver beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht am BBZ

Die Unfallflucht auf dem Parkplatz des Berufs-Bildungs-Zentrums in der Elbestraße war am Montag, 13 November, zwischen 07.45 und 15.45 Uhr. Betroffen ist ein schwarzer C-Klasse Daimler mit Marburger Kennzeichen. An dem Auto entstand vorne links an Stoßstange, Kotflügel und Radlauf ein Schaden von mindestens 600 Euro. Aufgrund des Schadensbildes kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver, beim Rangieren, Wenden oder Rückwärtsfahren zur Kollision. Hinweise auf das verursachende Auto ergaben sich bislang nicht.

Fronhausen - 1000 Euro Schaden an schwarzem Golf

Der Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro ist hinten links und am schwarzen Golf war an der Anstoßstelle keine Fremdfarbe erkennbar. Die Unfallzeit steht fest. Der Schaden entstand am Montag, 13. November, zwischen 14.30 und 16 Uhr. Der Unfallort ist allerdings nicht sicher, denn der Golf parkte in dieser Zeit auf vier verschiedenen Parkplätzen im Ort. Wer hat eine möglich Unfallfluchtbeobachtet, bei der an einem schwarzen Golf mit Marburger Kennzeichen ein Schaden entstand und kann sachdienliche Angaben dazu machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

