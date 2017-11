POL-MR: Ohne Führerschein Unfall gebaut;Seitenscheibe eingeschlagen;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Ohne Führerschein Unfall gebaut

Wohratal- L 3073: Infolge Unachtsamkeit kam ein Autofahrer am Montagmorgen, 13. November gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 3073 zwischen Gemünden und Wohra von der Straße ab. Der 36-Jährige landete mit seinem VW Passat im Straßengraben und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Die Polizei veranlasste bei dem leicht alkoholisierten Mann eine Blutentnahme. Eine Überprüfung ergab zudem, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Marburg-Cappel: Am Montagnachmittag, 13. November schlug ein Unbekannter gegen 13 Uhr in der Cappeler Straße die Seitenscheibe eines Skoda Octavia ein. Aus dem Wagen wurde allerdings nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

