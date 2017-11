POL-MR: Keine Personen verletzt - Bus prallt gegen Laterne und Hauswand;

1 weiterer Medieninhalt

Lohra-Kirchvers: Ein mit sieben Fahrgästen besetzter Bus prallte am Freitagnachmittag, 10. November gegen eine Laterne und eine Hauswand. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Der 38 Jahre alte Fahrer war gegen 15.45 Uhr auf der Straße "Am Langen Loh" in Richtung Alternvers unterwegs und kam von der Straße ab. Er prallte zunächst mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne und anschließend gegen eine Hauswand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 75.000 Euro. Zwei Fotos stehen als Download unter www.polizeipresse.de (Dienststellen/Hessen/Marburg-Biedenkopf) als Download bereit.

