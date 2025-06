Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + 38-Jährige aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Friedberg (ots)

Butzbach: 38-Jährige aus Butzbach vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Sonntag, 01.06.2025 wird die 38-jährige Rosa Mira Petzoldt aus Butzbach vermisst.

Frau Petzoldt ist circa 170 cm groß, kräftig und hat lange schwarze Haare. Bekleidet ist die 38-Jährige mit einem dunklen T-Shirt, einem schwarzen Cardigan und einer schwarzen "Schlabberhose". Außerdem trägt sie vermutlich eine schwarze Umhängetasche.

Zuletzt gesehen wurde Frau Petzoldt am 01.06.2025 gegen 11:30 Uhr im Himmrichsweg in Butzbach. Sie lief in Richtung Innenstadt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 7043-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell