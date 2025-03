POL-WE: + 64-Jähriger aus Niddatal vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Friedberg (ots) - Butzbach: In Gaststätte eingebrochen Gegen 05:20 Uhr drang am Mittwoch (05.03.2025) ein Einbrecher gewaltsam in eine Gaststätte in der Weiseler Straße in Butzbach ein. Der Täter erbeutete Wechselgeld in Höhe von knapp 150 EUR. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ...

mehr