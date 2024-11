POL-WE: 30-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Friedberg (ots) - Bad Nauheim: Renault beschädigt In der Hermann-Ehlers-Straße zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines geparkten Renault und zerkratzten zudem eine Tür. Die Sachbeschädigung an dem schwarzen Megane Scenic geschah am Montag, 18. November, 13 Uhr bis 17.10 Uhr. Der entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Hinweise dazu bitte an die ...

