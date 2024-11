Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: 16-Jährige vermisst

Friedberg (ots)

Seit dem 21.10. wird die 16-jährige Wendy S. aus Büdingen vermisst. Sie wurde zwischenzeitlich in Gießen im Bereich Neustadt gesehen. Wendy hat Bezüge nach Gießen, die Ermittler schließen nicht aus, dass sie sich weiterhin im Bereich Gießen aufhalten könnte. Die bisherigen Ermittlungen führten allerdings nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die 16-Jährige ist 157 cm groß. Sie trägt häufig künstliche, auffallend lange Wimpern. Zuletzt trug sie eine graue Stoffhose mit weiten Beinen, ein schwarzes Oberteil, schwarze Turnschuhe und eine schwarze Sporttasche mit sich.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat die Vermisste seit 21.10. gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell