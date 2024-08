Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wo ist Jana-Marie Hof?

Friedberg (ots)

--

Gedern: Die Polizei in Büdingen bittet bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen um Mithilfe.

Die 14-jährige Jana-Marie wurde gestern Abend, gegen 21.45 Uhr, zuletzt an einem Imbiss in Gedern gesehen. Sie ist vermutlich in Begleitung eines 17-jährigen Mädchens unterwegs.

Die Vermisste ist ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat blonde Haare und trug ein schwarzes T-Shirt der Marke "Nike", eine kurze schwarze Hose sowie beigefarbene Turnschuhe der Marke "Adidas".

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat Jana-Marie Hof seit gestern Abend 21.45 Uhr gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Jana-Marie machen?

Hinweise bitte unter Tel.: (06042) 96480 an die Polizeistation Büdingen oder an jede andere Polizeidienststelle.

Guido Rehr, Pressesprecher

