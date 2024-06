POL-WE: Butzbach: 16-Jähriger vermisst

Friedberg (ots) - Bad Vilbel: Einbruch bei Tageslicht Einbrecher drangen am Dienstag (28.05.2024) in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:45 Uhr in ein Reihenhaus in der Danziger Straße in Bad Vilbel ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche ...

